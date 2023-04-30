مجلس التعاون يؤكد حرصه على الحفاظ على أمن السودان واستقراره

وأشاد بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهًا بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة؛ بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.