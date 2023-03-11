موجز "سبق" الأسبوعي: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.. واحتفالات يوم العَلَم تعمُّ الأرجاء.. وهذه ضوابط إيقاف الخدمات

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها إعلان الرياض وطهران استئناف العلاقات الدبلوماسية، فيما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، وهو المعدل الأعلى بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين قرارات ملكية شملت تعيينات وزارية جديدة في حقائب عدة من بينها وزارة الإعلام، في الوقت الذي عمت فيه الشوارع والميادين في أرجاء المملكة الاحتفالات بيوم العلم الذي أقره الملك يوم 11 مارس من كل عام.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
تزيّنت شوارع وطرقات ومباني مختلف المدن السعودية بأعلام الوطن احتفالاً بالعلم الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باتخاذ يوم 11 مارس من كل عام يومًا له. وشوهدت الأعلام مرفرفة على السواري وأعلى قمة المباني، فما توشحت الشوارع والطرقات والميادين بالألوان الخضراء المميزة للعلم للسعودي.
أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية، إعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد مباحثات جرت في بكين برعاية صينية، وتضمنت تشديد الرياض وطهران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.
ووجد الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين ترحيبًا عالميًا وإقليميًا من مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.
التقطت عدسات الكاميرا صورًا ومقاطع فيديو لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء أداء صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أوامر ملكية تضمنت عددًا من التعيينات الجديدة، ومنها تعيين سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، وإبراهيم السلطان وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول ضوابط إيقاف الخدمات المنتظر العمل بها خلال الفترة القادمة، ووفقًا للمعلومات الأولية فإنه لن يسمح باللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بجمهورية كوريا الجنوبية، والذي تبلغ قيمته نحو 26.25 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).