موجز "سبق" الأسبوعي: استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.. واحتفالات يوم العَلَم تعمُّ الأرجاء.. وهذه ضوابط إيقاف الخدمات

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، وفقًا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022م.