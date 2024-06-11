لتكريس التسامح والاعتدال خلال الحج.. إطلاق مبادرة "بالتي هي أحسن"

علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من ضيوف الرحمن؛ أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية، ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وإنجاح الرحلة الإيمانية.