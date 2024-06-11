لتكريس التسامح والاعتدال خلال الحج.. إطلاق مبادرة "بالتي هي أحسن"
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، مبادرة "بالتي هي أحسن"؛ لتكريس قيم التسامح والتعايش والوسطية خلال موسم الحج.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية الدينية الميدانية؛ وإثراء التجربة الدينية، وتكريس قيم الوسطية والدعوة، باللين والحكمة والموعظة الحسنة التي هي أحسن.
وتبنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه المبادرة من خلال نصح الحجاج، وحثهم على العمل بالأوامر الشرعية، واتباع هدي النبي ﷺ؛ بالمنهج اللين والحكمة والموعظة الحسنة.
علاوة على تصحيح بعض المخالفات التي قد تقع من ضيوف الرحمن؛ أثناء أداء المناسك والعبادات، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والوسطية، ونشر العقيدة الصحيحة، والسنة المطهرة، وإنجاح الرحلة الإيمانية.
وكذلك تمكين الحجاج من أداء نسكهم وعباداتهم في أجواء تعبدية إيمانية، وفق المقتضى الشرعي الصحيح الموافق لهدي النبي الكريم محمد ﷺ.