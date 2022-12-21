وزير الصحة يبحث مع نظيره المصري سبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات

التقى وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم في مكتبه بديوان الوزارة، وزير الصحة بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات، ومناقشة الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وتحقيق التكامل في مجالات الصحة العامة، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية لتوطين صناعة الدواء عربيًا.
وقام الوزير الجلاجل بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار بجولة ميدانية، شملت مركز القيادة والتحكم، مستشفى الصحة الافتراضي، هيئة الغذاء والدواء، مجلس الضمان الصحي، المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز السعودي لسلامة المرضى.
حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي راكان بن خالد بن دهيش، ومسؤول التعاون الدولي عائض بن سعيد بن ركبان، ومن الجانب المصري مساعد الوزير للمشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محد حساني، ومستشار معاليه للحوكمة والشؤون الفنية الدكتور محمد الطيب.