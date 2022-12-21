وزير الصحة يبحث مع نظيره المصري سبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعم الخدمات وتبادل الخبرات، ومناقشة الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وتحقيق التكامل في مجالات الصحة العامة، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية لتوطين صناعة الدواء عربيًا.