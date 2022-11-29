"القصبي" يشارك في اجتماعات "الكومسيك" بإسطنبول

وعقد "القصبي"، على هامش زيارته إلى تركيا، لقاءات ثنائية مع وزير التجارة التركي محمد موش، وزير الخزينة والمالية نور الدين نباتي، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الدكتور فخر الدين ألتون، ووزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد محمد الصقري، وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري زيبرو دادا، وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبدالله بن صالح كامل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركي رفعت أوغلوا، وكبرى الشركات التركية، ورؤساء هيئات واتحادات قطاع الأعمال.