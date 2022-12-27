"الزعاق": 16 يومًا وتنتهي المربعانية.. وآخرها أبرد مواسم السنة

وأضاف الزعاق أنه بقي 16 يومًا وتنتهي المربعانية، وأبرد مواسم السنة آخر المربعانية وأول الشبط، فيوم الأربعاء (11 يناير - 18 جمادى الآخرة) أول الشبط؛ لافتًا إلى أن البرد يشتد في موسم الأزيرق حيث النجم الثالث من نجوم المربعانية وأول موسم الشبط أواخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير، ويسميه العامة "برد قران تاسع"، بينما برد "الحميمين" هو آخر موجات البرد وأسماه العرب "برد الحسوم" الذي أهلك الله به قوم عاد.