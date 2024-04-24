بالمرصاد.. القبض على مقيم ومقيمة بالشرقية لترويجهما 11 كجم شبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومقيمة من الجنسية الإندونيسية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما 11 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
من جهة ثانية، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم 79 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
في سياق متصل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير؛ لترويجه 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.