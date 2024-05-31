في 3 مناطق.. منع تهريب 195 كجم قات وإحباط ترويج كمية من الإمفيتامين والحشيش
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي واقعة ثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
من ناحية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.