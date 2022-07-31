بينهم 9 مقيمين.. "حدود جدة" يضبط 11 مخالفاً لأنظمة الصيد

نجح رجال حرس الحدود بجدة في ضبط عدد (8) مقيمين يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين شباك صيد أسماك محظورة بمركز الشعيبة المسدودة، ومصادرة 100 كيلوجرام أسماك، حيث تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، كما تسلّمت وزارة البيئة بلاغاً آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة عن ضبط مواطنيْن اثنيْن يقومان بصيد الأسماك بطريقه غير نظامية مستخدمين بنادق صيد الأسماك المحظورة وتمت مصادرة 5 كيلوجرامات أسماك كانت معهم، كما تسلّمت البيئة بلاغاً آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة، عن ضبط مقيم يقوم بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدماً بندقية صيد أسماك محظورة.
وأوضح مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.
وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرّمة جهودها لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وكثّف فرع وزارة البيئة في منطقة مكة المكرّمة الجهود في محاصرته للمخالفين من خلال جولات ميدانية على شواطئ مدينة جدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأثمرت تلك الجولات عن ضبط عدد من مخالفي أنظمة الصيد، بينهم مواطنون ومقيمون.
من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، إنه تمت مصادرة الأدوات من بنادق وشباك صيد محظورة، إضافة إلى "المصيد" أكثر من 105 كيلوجرامات من الأسماك وتم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.