بينهم 9 مقيمين.. "حدود جدة" يضبط 11 مخالفاً لأنظمة الصيد

نجح رجال حرس الحدود بجدة في ضبط عدد (8) مقيمين يقومون بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدمين شباك صيد أسماك محظورة بمركز الشعيبة المسدودة، ومصادرة 100 كيلوجرام أسماك، حيث تم تسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية، كما تسلّمت وزارة البيئة بلاغاً آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة عن ضبط مواطنيْن اثنيْن يقومان بصيد الأسماك بطريقه غير نظامية مستخدمين بنادق صيد الأسماك المحظورة وتمت مصادرة 5 كيلوجرامات أسماك كانت معهم، كما تسلّمت البيئة بلاغاً آخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة، عن ضبط مقيم يقوم بصيد الأسماك بطريقة غير نظامية مستخدماً بندقية صيد أسماك محظورة.