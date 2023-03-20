60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من الحرمَيْن الشريفَيْن خلال رمضان المبارك

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت (30) حلقة تلفزيونية، بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و(30) حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.