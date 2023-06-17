خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجّة من أكثر من 90 دولة لأداء الحج

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ على حرصهما وعنايتهما الكريمة والمباشرة على أداء المسلمين شعائر الإسلام وواجباته، ومد يد العون والمساعدة لمن يرغب في أداء ركن الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء على ما قدموه ويقدمونه من خير وخدمات جليلة يلمسها كل من قصد أداء هذه الشعيرة.