209 رحلات تنقّل أكثر من 30 ألف مسافر بين المدينة المنورة والدوحة

وأضاف: الوثائق المطلوبة لسفر المواطنين السعوديين أو الخليجيين جوًا من المدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة، تشمل وجود جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى استكمال الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من فيروس كورونا، فيما تتضمن متطلبات السفر المحدّدة للمقيمين في السعودية وجود جواز سفر والإقامة، وتأشيرة خروج وعودة سارية، في حين يتعيّن على المسافر الزائر للسعودية وجود جواز سفر ساري وحجز تذكرة طيران.