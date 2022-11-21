209 رحلات تنقّل أكثر من 30 ألف مسافر بين المدينة المنورة والدوحة

يسيّر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 209 رحلات جوية ذهابًا وعودة بين المدينة المنورة والعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى 24 ديسمبر المقبل؛ لنقل أكثر من 30 ألف مسافر من الجماهير السعودية؛ لمساندة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم 2022م، وكذلك المسافرين من مختلف الجنسيات لحضور مباريات البطولة التي تنظّمها قطر.
ويبلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة 104 رحلات تقلّ 14310 مسافرين، فيما يستقبل مطار المدينة المنورة 105 رحلات خلال الفترة نفسها بسعة 15120 مسافرًا، حيث تحرص مختلف الجهات العاملة في المطار على تيسير إجراءات وصول ومغادرة المسافرين عبر المنفذ الجوي من خلال الرحلات الجوية الاعتيادية المجدولة.
وقال مدير عام الخدمات المشتركة ومشرف العلاقات العامة بشركة طيبة للمطارات خالد عويضه: مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يعدّ أحد المنافذ التي تقوم بتسيير رحلات جوية اعتيادية بشكل يومي إلى الدوحة.
وأضاف: الوثائق المطلوبة لسفر المواطنين السعوديين أو الخليجيين جوًا من المدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة، تشمل وجود جواز سفر ساري المفعول، إضافة إلى استكمال الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من فيروس كورونا، فيما تتضمن متطلبات السفر المحدّدة للمقيمين في السعودية وجود جواز سفر والإقامة، وتأشيرة خروج وعودة سارية، في حين يتعيّن على المسافر الزائر للسعودية وجود جواز سفر ساري وحجز تذكرة طيران.
وأردف "عويضه": الحصول على بطاقة "هيّا" يعدّ أمرًا إلزاميًا لكل المسافرين لحضور بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022م، عبر الرحلات الاعتيادية التي تنطلق من مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم.
وأكد حرص كل الجهات المعنية العاملة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على تقديم كل التسهيلات لضمان انتظام الرحلات وانسيابية انتقال المسافرين لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022م.
يُذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم يستهل منافسات بطولة كأس العالم 2022 غدًا بمباراة ستقام على ملعب لوسيل ضد منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما منتخبي بولندا والمكسيك.