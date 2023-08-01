لقاء الصقارين يتجدَّد في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

ويصف الصقار برغش المنصوري استحداث أشواط لصقور المزاد بالخطوة الجبارة والذكية، مؤكدًا أنها ستسهم بشكل لافت في رفع مبيعات صقور المزاد، وقال: "في مثل هذا الوقت من كل عام كنت أشتري وأجهز ما لا يقل عن 10 صقور، وفي هذا العام وبعد استحداث أشواط المزاد لدي الآن صقران فقط؛ إذ سأكمل بقية العدد عبر الشراء من المزاد بهدف المشاركة في الأشواط المستحدثة".