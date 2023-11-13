"الفريجي": الاتصال التنموي يفقد كفاءته إذا كان مفتقرًا لخطة تنتظم أعماله

وأردف: "نتطلع من القطاع غير الربحي إلى الاستفادة والتوظيف للممارسات المثلى اتصاليًا، وزيادة روح الاطلاع والسعة والاحتكاك بالتجارب الإعلامية الناجحة، ولا مانع من الاستنساخ والمحاكاة بشرط التطوير والمواءمة بما يتوافق مع خصائص هذا القطاع وقيمه؛ ليُستخدم بكفاءة ويبقى التفاعل نابضًا، فالأدوات والأساليب والقوالب حق مشاع بين القطاعات، وإنما يتشكّل الفارق في المحتوى فهو القيمة المضافة لدى الاتصال الإنمائي للقطاع الرابح الذي يسهم الجميع في تغذيته فهو منهم وإليهم".