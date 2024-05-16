ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحصد جائزة "ميناء العام" ضمن جوائز "ShipTek" لعام 2024

ونجحت جهود تطوير البنية التحتية في رفع معدل الأداء التشغيلي بالميناء، حيث سجل عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، إذ ناول 2,305,811 حاوية قياسية عام 2023م، بنسبة زيادة 13.10% مقارنة بـ 2,038,787 حاوية قياسية عام 2022م، كما حقق رقماً قياسياً جديدا ًخلال شهر فبراير لعام 2024م، بمناولة 235,820 حاوية قياسية، بزيادة 25.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، التي بلغت 166,956 حاوية قياسية.