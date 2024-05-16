ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحصد جائزة "ميناء العام" ضمن جوائز "ShipTek" لعام 2024
حصد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام جائزة "ميناء العام" "Port of The Year"، ضمن جوائز "ShipTek" التي عُقدت بنسختها التاسعة عشرة في مدينة الخبر.
وتفصيلاً، تأتي هذه الجائزة تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في تطوير البنية التحتية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تم تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بالميناء بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال وفقًا لصيغة (BOT)؛ لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.
ووقعت "موانئ" مذكرات تفاهم مع شركة (stc) لتحويل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء ذكي يعمـل بتقنيات الـــ 5G، وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية، التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، ويشمل ذلك التحكم بالرافعات الساحلية عن بُعد، لرفع مستوى الكفاءة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات.
ويضم الميناء 4 مناطق لوجستية متكاملة، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار و200 مليون ريال، بما يعزز مستوى عمليات النقل والتوزيع والتخزين المحلي والإقليمي، ويُسهم في خلق قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا، ويزيد من تنافسية الميناء عالمياً.
ويساهم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في تعزيز قطاع النقل البحري والموانئ، من خلال خدمات الشحن الملاحية التي يطلقها عبر الشراكة الاستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، حيث أضاف الميناء 12 خدمة جديدة خلال عام 2023م، و6 خدمات جديدة منذ بداية العام الجاري 2024م.
ونجحت جهود تطوير البنية التحتية في رفع معدل الأداء التشغيلي بالميناء، حيث سجل عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، إذ ناول 2,305,811 حاوية قياسية عام 2023م، بنسبة زيادة 13.10% مقارنة بـ 2,038,787 حاوية قياسية عام 2022م، كما حقق رقماً قياسياً جديدا ًخلال شهر فبراير لعام 2024م، بمناولة 235,820 حاوية قياسية، بزيادة 25.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، التي بلغت 166,956 حاوية قياسية.
يُذكر أن مؤتمر "ShipTek" الدولي يشكل حدثاً رائداً، حيث يستهدف صانعي القرار والسياسات، ويجمع نخبة من قادة الصناعة، والمنظمات، والموردين، والخبراء الدوليين.