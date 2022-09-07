الأولى من نوعها.. طبيب سعودي يُجري عملية جراحية ناجحة لطفل بمصر

وأشار إلى أنه تم استخدام المنظار الجراحي البطني من داخل المثانة. وتتميز عمليات المنظار مقارنة بالشق الجراحي بفتحات صغيرة جدًّا، وبدقتها، ومستوى الوضوح، إضافة إلى قلة الإحساس بالألم والحاجة إلى مسكنات قوية، مع السرعة في فترة النقاهة بعد العملية، وقِصَر الإقامة في المستشفى. وغالبًا تختفي النُّدَب الجراحية في مكان العملية مع مرور الوقت، مع نسبة نجاح عالية تصل إلى 95%.