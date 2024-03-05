شراكة استراتيجية بين "مجموعة السعياني" و"فوكس ديزاين" العالمية

فيما تعتلي مجموعة السعياني ريادة الشركات التجارية والصناعية والعقارية في المملكة العربية السعودية، حيث تنشط في عدد من مجالات الاستثمار منها التطوير العقاري وتمتلك خبرة تفوق 17 عامًا محليًا وخليجيًا. وتتميز السعياني برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم الجودة والتميز في مشاريعها العقارية. وقد طورت السعياني العديد من المجتمعات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة الشرقية والمملكة بأسلوب نموذجي يعزز فلسفتها التي تستند على الابتكار والتفكير المستقبلي في تصميم وتطوير المشاريع العقارية.