شراكة استراتيجية بين "مجموعة السعياني" و"فوكس ديزاين" العالمية

أعلنت مجموعة السعياني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فوكس ديزاين بارتنرز ، بهدف تعزيز التصاميم المعمارية لمشاريعها، وتحقيق مستويات عالية من الجودة والابتكار في مجال التصميم المعماري والبناء والتشييد والتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
بموجب الاتفاقية، تقوم شركة فوكس ديزاين بنقل خبراتها العالمية إلى أسواق المملكة وتقديم خدماتها الهندسية الخاصة بالتصميم المعماري العصري والإشراف على تنفيذ مشاريعها، كما تسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير نماذج معمارية مبتكرة، وتعزيز ركائز الجودة والابتكار في قطاع البناء والتشييد من خلال تقديم مشاريع فريدة ومتطورة تلبي احتياجات السوق السعودي بشكل فعّال تواكب رؤية المملكة 2030 .
وتعتبر فوكس ديزاين من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التصاميم والاستشارات الهندسية، حيث قدمت خدماتها في عدة دول حول العالم، أبرزها: البرتغال، البرازيل، رومانيا، الجزائر بالإضافة إلى دولة قطر حيث قامت بتصميم مجموعة متميزة من ملاعب كرة القدم والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى لعبها دورا أساسيا في تصميم والإشراف على مشروع حلبة "الفورميلا ون" الذي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول مبنى (pitlane building) في العالم.
فيما تعتلي مجموعة السعياني ريادة الشركات التجارية والصناعية والعقارية في المملكة العربية السعودية، حيث تنشط في عدد من مجالات الاستثمار منها التطوير العقاري وتمتلك خبرة تفوق 17 عامًا محليًا وخليجيًا. وتتميز السعياني برؤيتها الطموحة التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم الجودة والتميز في مشاريعها العقارية. وقد طورت السعياني العديد من المجتمعات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة الشرقية والمملكة بأسلوب نموذجي يعزز فلسفتها التي تستند على الابتكار والتفكير المستقبلي في تصميم وتطوير المشاريع العقارية.