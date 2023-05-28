أمير تبوك يُتابع هطولَ أمطار بين متوسّطة وغزيرة بالمنطقة

تابع أميرُ تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ هطولَ أمطار تراوحت ما بين متوسّطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.