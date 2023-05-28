أمير تبوك يُتابع هطولَ أمطار بين متوسّطة وغزيرة بالمنطقة

تابع أميرُ تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ هطولَ أمطار تراوحت ما بين متوسّطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأنّ أمير تبوك على جهود جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات المتّخذة بهذا الخصوص، في مدينة تبوك، وعدد من محافظات ومراكز المنطقة.
وحثّ الأميرُ فهد بن سلطان الجميعَ على تكثيف الجهود، بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، متمنيًا للأهالي أوقاتًا ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلًا المولى القدير أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعمّ نفعُها البلادَ والعباد.