ذاكرة التاريخ تفتح بوابة أسرار "مضيف ثليم".. 6 ركائز لنظامه و9 آثار اجتماعية

يُذكر خالد بن مجبل الحجر وعبدالرحمن العزبي، أنه مع بدايات توحيد المملكة وانعدام البنية الاقتصادية للبلاد؛ فتح الملك عبدالعزيز باب الهبات للمواطنين تقديرًا ووفاءً وحبًا لهم وطمعًا في تحسين مستوى دخلهم، وذلك عن طريق ما يُعرف بـ"الشرهات" التي تُصرف في موعد سنوي محدّد عادة ما يكون بداية كل سنة جديدة والمواسم؛ ويكون أغلب أهل الشرهات قد استعدوا أو انطلقوا إلى العاصمة في موعد مبكر في قوافل جماعية تسمى "مراكب ابن سعود" لاستلام الشرهة، وتتحول ساحة ثليم إلى ملتقى يموج بالبشر لا يتكرر في الجزيرة العربية.