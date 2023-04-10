تفعيل خطة الطوارئ.. 4 آلاف عامل و500 معدة للتعامل مع هطول الأمطار بالحرم

كما وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهباً للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصةً مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.