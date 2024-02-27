ولي العهد يبحث آخر تطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية" مع رئيس أوكرانيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
ورحب سمو ولي العهد بالرئيس الأوكراني في السعودية، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة السعودية، ولقائه بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية-الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية). وأكد سمو ولي العهد حرص السعودية ودعمها للمساعي والجهود الدولية كافة الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. فيما عبَّر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها السعودية في هذا الشأن.
حضر الاستقبال: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.
فيما حضر من الجانب الأوكراني: رئيس مكتب فخامة الرئيس الأوكراني السيد أندري يرماك، ووزير الخارجية السيد دميترو كوليبا، ووزير الصناعات الاستراتيجية السيد أوليكساندر كاميشين، ووزير الدفاع السيد رستم أوميروف، والسفير لدى السعودية أناتولي بيترينكو، وعدد من المسؤولين.