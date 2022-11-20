"أنمي تاون".. الأكبر عالمياً من نوعها لتقديم مسلسلات الرسوم المتحركة في موسم الرياض 2022

وتشتمل عناصر "أنمي تاون" على "نيو طوكيو نامكس"، الذي يحتوي على العديد من المتاجر المتخصصة لبيع المنتجات اليابانية التقليدية القديمة في منطقة "أساكوسا"، حيث يتاح للزوار اقتناء مجسمات يابانية من أشهر الفنانين، إلى جانب شارع "أنميفيرس" وهو شارع يمكن للزوار من خلاله مشاهدة مسلسلات الأنمي على أرض الواقع، إضافة إلى معبر "انيتوبيا كورسنج" الذي يقدم تجربة العيش داخل شوارع طوكيو وسط الزحام وأصوات الأغاني اليابانية المتنوعة، و"ماتسوري مارين" وهي منطقة مخصصة للاحتفالات يوجد بداخلها برج طوكيو الشهير وبوابة "توري".