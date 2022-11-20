"أنمي تاون".. الأكبر عالمياً من نوعها لتقديم مسلسلات الرسوم المتحركة في موسم الرياض 2022

تضم فعاليات "بوليفارد وورلد" إحدى المناطق الترفيهية الـ15 للموسم، أكبر مدينة أنمي بالعالم، والتي تجمع أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة في منطقة "أنمي تاون"، إذ تحتوي المنطقة على 40 فعالية متنوعة يمكن للزوار فيها عيش تجربة عالم الأنمي، ومشاهدة شوارع "شيبويا" وسط أضواء اللوحات الإعلانية.
وتشتمل عناصر "أنمي تاون" على "نيو طوكيو نامكس"، الذي يحتوي على العديد من المتاجر المتخصصة لبيع المنتجات اليابانية التقليدية القديمة في منطقة "أساكوسا"، حيث يتاح للزوار اقتناء مجسمات يابانية من أشهر الفنانين، إلى جانب شارع "أنميفيرس" وهو شارع يمكن للزوار من خلاله مشاهدة مسلسلات الأنمي على أرض الواقع، إضافة إلى معبر "انيتوبيا كورسنج" الذي يقدم تجربة العيش داخل شوارع طوكيو وسط الزحام وأصوات الأغاني اليابانية المتنوعة، و"ماتسوري مارين" وهي منطقة مخصصة للاحتفالات يوجد بداخلها برج طوكيو الشهير وبوابة "توري".
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات منطقة "بوليفارد وورلد" غداً 21 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 22 يناير 2023، حيث تستقبل المنطقة زوارها يوميّاً من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط .