دعم الأنشطة اللاصفية بالطائف.. شراكة مجتمعية فعّالة لإزالة التشوهات بمحيط المدارس

أسهمت جهود أمانة الطائف والفرق التطوعية وطلاب المدارس في إزالة الكتابات والرسوم العشوائية من الجدران والأسوار والمرافق العامة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن نفذت الأمانة حملة توعوية مكثفة لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من أسوار ومباني المنشآت التعليمية بأنحاء المحافظة، وذلك من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين ضمن الأنشطة اللاصفية، كما شارك في الحملة عمال النظافة وفرق الصيانة والتشغيل بالأمانة بما يتماشى مع برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري.