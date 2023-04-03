دعم الأنشطة اللاصفية بالطائف.. شراكة مجتمعية فعّالة لإزالة التشوهات بمحيط المدارس

أسهمت جهود أمانة الطائف والفرق التطوعية وطلاب المدارس في إزالة الكتابات والرسوم العشوائية من الجدران والأسوار والمرافق العامة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن نفذت الأمانة حملة توعوية مكثفة لإزالة التشوهات البصرية والكتابات العشوائية من أسوار ومباني المنشآت التعليمية بأنحاء المحافظة، وذلك من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم، ومشاركة الطلاب والمتطوعين ضمن الأنشطة اللاصفية، كما شارك في الحملة عمال النظافة وفرق الصيانة والتشغيل بالأمانة بما يتماشى مع برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
كما قامت الأمانة خلال شهر فبراير الماضي بإزالة وطمس 1568 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام بمواقع مختلفة من المدينة، حيث تعمل فرق الأمانة على مواصلة جهود تحسين المظهر العام للشوارع وإزالة سائر مظاهر التشوه البصري والتي تشمل طمس الكتابات والرسوم العشوائية وإزاحة السيارات التالفة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة وإزالة مخلفات الهدم والبناء والترميم من الأراضي الفضاء ومعالجة أوضاع حاويات النفايات.
وتابع فهيد الدوسري، المشرف العام على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الجهود المتسقة مع أعمال تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وأكد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية، لتسهيل معالجتها والارتقاء بالمظهر العام لهذه المواقع بمشاركة مجتمعية فاعلة.
وجاءت مشاركة المتطوعين وطلاب المدارس كخطوة تهدف إلى توجيههم ومساعدة النشء على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها بتنفيذ المبادرات المختلفة، وتنمية المهارات والاتجاهات السلوكية السليمة للطلاب والقيم، وتنمية الاعتماد على النفس، وتعزيز الحس الوطني لدى هذه الشريحة المهمة من المجتمع للحفاظ على المكتسبات الوطنية.