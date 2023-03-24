"الإسلامية" تدشّن برنامجَيْ هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف والتمور وتفطير الصائمين بدولة إندونيسيا

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا، اليوم؛ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وكذلك برنامج تفطير الصائمين.
جاء ذلك في مقرّ الملحقية بالعاصمة جاكرتا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، والملحق الديني الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وعدد من الشخصيات الإسلامية الإندونيسية.
وتأتي هذه البرامج إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتزويد الملحقيات الإسلامية السعودية بمليون نسخة من المصحف الشريف، والتمور، توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، وتتويجًا للجهود التي تقدّمها المملكة العربية السعودية في العناية بالمسلمين في كافة دول العالم.
وبهذه المناسبة أكّد السفير العامودي أن هذه الجهود تعدّ استمرارًا لمسيرة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء المعمورة، لاسيما في دولة مثل إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، مبينًا أن هذه الهدية من خادم الحرمين الشريفين تأتي في سياق تعزيز العمل الإنساني والإسلامي للمملكة العربية السعودية المعروف على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي يكنّان الاحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وللشعب السعودي كل تقدير واحترام.
ونوّه إلى الجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الملحقية الدينية في جاكرتا، والتواصل مع جميع الجمعيات الإسلامية الإندونيسية، مبينًا أن العمل الإسلامي في إندونيسيا يعدّ مهمًّا جدًّا، وهو أساس من أساسات العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، ويعتبر رافدًا قويًّا جدًّا في تطور هذه العلاقات.
من جهته أوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، الدكتور أحمد بن علي الحازمي؛ أن تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين يأتي ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين في جميع أنحاء العالم وفي أكثر من دولة، مبينًا أنه تم تدشين ما يزيد على ثلاثين ألفًا ما بين مائدة ووجبة غذائية، شملت أكثر من جزيرة في إندونيسيا، خاصة في جاكرتا وضواحيها، ومن تضرروا من الزلازل هذه السنة.
وأضاف أن عدد المستفيدين من برنامج التمور يصل إلى 55 ألف مستفيد، بواقع 80 طنًّا، وعدد المستفيدين من برامج التفطير يصل إلى 150 ألف صائم، كما سيتم توزيع 88.500 نسخة من المصحف الشريف وترجمة معاني كلماته على الجهات المعنية، مؤكدًا أن المسلمين في جميع أنحاء العالم ينتظرون هذا البرنامج سنويًّا على شغف ومحبّة وتقدير.