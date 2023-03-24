"الإسلامية" تدشّن برنامجَيْ هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف والتمور وتفطير الصائمين بدولة إندونيسيا

من جهته أوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، الدكتور أحمد بن علي الحازمي؛ أن تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين يأتي ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين في جميع أنحاء العالم وفي أكثر من دولة، مبينًا أنه تم تدشين ما يزيد على ثلاثين ألفًا ما بين مائدة ووجبة غذائية، شملت أكثر من جزيرة في إندونيسيا، خاصة في جاكرتا وضواحيها، ومن تضرروا من الزلازل هذه السنة.