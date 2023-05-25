"الخريف" يلتقي نظيره العراقي في جدة ويبحثان استغلال الفرص بـ"الصناعة والتعدين"

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً مع وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق الدكتور خالد بتال النجم، خلال اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي الذي يقام في دورته الخامسة بمحافظة جدة.