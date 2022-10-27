"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ25.629 مستفيدًا في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.200 لتعقيم السجاد، و250 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و15.500 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و1300 لتر معقمات الأيدي.