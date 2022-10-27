"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ25.629 مستفيدًا في يوم واحد

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ25.629 مستفيدًا، وتوزيع 80.640 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة بالمصليات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.200 لتعقيم السجاد، و250 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و15.500 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و1300 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تم توفير 1150 كتيبًا ومطوية، و2526 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 11.000 شخصًا من التوعية الرقمية، و85000 شخص من التوعية الميدانية، كما تم توفير 242 عربة عادية للمحتاجين، و925 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1.086 خدمة دافع عربة للقاصدين.