"إغاثي الملك سلمان" يقدم 23 طن سلال غذائية لمتضرري زلزال أفغانستان

من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 875 كرتون تمر في مدينة طرابلس بجمهورية لبنان، استفاد منها 4.125 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين و الأسر اللبنانية الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023.