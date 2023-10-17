"إغاثي الملك سلمان" يقدم 23 طن سلال غذائية لمتضرري زلزال أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مديرية إنجيل بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2,250 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محطة توليد الأكسجين بمستشفى عزل تريم في محافظة حضرموت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 100 أسطوانة أكسجين في اليوم.
وثمّن وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان الدور الإنساني الكبير التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي لبلاده، مؤكدًا أهمية هذه المساعدات التي ستسهم -بمشيئة الله- في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناة المحتاجين في البلاد.
وأوضح مشرف وحدة التنسيق بمركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت عبدالعزيز باوزير أن تسليم وتشغيل محطة توليد الأكسجين بمستشفى تريم في محافظة حضرموت يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة – حفظها الله - لتخفيف معاناة المرضى المترددين على المرافق الصحية الرئيسية، مؤكدًا أن المركز مستمر في تقديم خدماته في كافة المجالات الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 730 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.110 أفراد، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 875 كرتون تمر في مدينة طرابلس بجمهورية لبنان، استفاد منها 4.125 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين و الأسر اللبنانية الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023.
ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدمها عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة في لبنان.