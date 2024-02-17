تطال المنطقة الشرقية.. رياح نشطة مع هبّات قوية الليلة وخلال الأيام القادمة

وأشار الموقع إلى أنه خلال يوم الاثنين، تستمر هذه الرياح النشطة التي تترافق بهبات قوية أحيانًا بالتأثير على كل من قطر والإمارات وعمان وأجزاء من المملكة العربية السعودية؛ تحديدًا أقصى شرق المملكة ووسط وغرب المملكة بما فيها محافظة جدة، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، وقد تصل هذه الهبات إلى حدود 50- 55 كم/ساعة، على أن تبدأ هذه الرياح بالتراجع تدريجيًّا مع ساعات الليل.