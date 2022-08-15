موجات الحر المرهقة لم تنته بعد.. "المسند": الأمطار متوقعة هنا

وبيّن: "موجات الحر المرهقة لم تنته بعد، وأحياناً في الثلث الأخير من شهر أغسطس تتشكّل موجات حر مرهقة تُدعى بوعكات سهيل، وعادة لا تتحسّن الأجواء بشكلٍ مريح إلا في النجم الثاني من سهيل أي بُعيد منتصف شهر سبتمبر".