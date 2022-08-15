موجات الحر المرهقة لم تنته بعد.. "المسند": الأمطار متوقعة هنا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن نجم سهيل يدخل متزامناً مع طلوع منزلة الطرف في برج الأسد؛ وذلك في 24 أغسطس، وفقاً للعروض الوسطى من المملكة.
وأضاف "المسند": "بعض الحسابات الفلكية تُدخل (سهيل) قبل ذلك بـ7 أيام أو نحوها، ولا ضير في هذا الاختلاف، وأزعم أنها كلها صحيحة".
وأردف: "الاختلاف سببه تحديد إمكانية الرؤية من عدمها عند ظهور سهيل".
وتابع: "الأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، وربما تمتد لأجزاءٍ من غربي حائل".
وبيّن: "موجات الحر المرهقة لم تنته بعد، وأحياناً في الثلث الأخير من شهر أغسطس تتشكّل موجات حر مرهقة تُدعى بوعكات سهيل، وعادة لا تتحسّن الأجواء بشكلٍ مريح إلا في النجم الثاني من سهيل أي بُعيد منتصف شهر سبتمبر".