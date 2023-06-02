"طيران ناس" يُدشِّن رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول وتيرانا

وانطلقت أمس الخميس أول رحلة جوية مباشرة لطيران ناس إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول من مطار الملك فهد الدولي لتدشن الخط المباشر عبر 3 رحلات أسبوعياً أيام السبت والثلاثاء والخميس، في حين غادرت اليوم أول رحلة مباشرة لطيران ناس على خط الدمام- تيرانا من مطار الملك فهد الدولي في بداية تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الجمعة والأحد والأربعاء.