"طيران ناس" يُدشِّن رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول وتيرانا

دشّن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول، والعاصمة الألبانية تيرانا، في أحدث الإضافات إلى شبكة وجهاته ومساراته الدولية المتنامية.
وأقيم حفلان لتدشين الخطين الجديدين اليوم وأمس في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وحضرهما ممثلون من طيران ناس وشركة مطارات الدمام.
وانطلقت أمس الخميس أول رحلة جوية مباشرة لطيران ناس إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي بإسطنبول من مطار الملك فهد الدولي لتدشن الخط المباشر عبر 3 رحلات أسبوعياً أيام السبت والثلاثاء والخميس، في حين غادرت اليوم أول رحلة مباشرة لطيران ناس على خط الدمام- تيرانا من مطار الملك فهد الدولي في بداية تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعياً أيام الجمعة والأحد والأربعاء.
ويشغل طيران ناس رحلات مباشرة أخرى إلى كل من إسطنبول وتيرانا من عدة مطارات في المملكة، وستوفر إضافة المسارات المباشرة الجديدة من الدمام المزيد من خيارات السفر بأسعار مناسبة لضيوف طيران ناس في جميع أنحاء المملكة الراغبين في السفر إلى كلا الوجهتين.
وأضاف طيران ناس 10 وجهات وخطوط جديدة في آسيا وأوروبا خلال موسم صيف 2023، اعتباراً من يونيو الجاري، ليصل عدد الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة، مع مواصلة الناقل الجوي السعودي الرائد توسيع شبكته الدولية المتنامية.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، من خلال أسطوله المكون من 48 طائرة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل ما يزيد على 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.