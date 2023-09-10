الدفعة 70.. حساب المواطن يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي "سبتمبر"

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 الف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.