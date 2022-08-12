أمير القصيم يطلع على عملية تعقيم التمور بتقنية "تك أوزون" في مهرجان بريدة

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، على تجربة تطهير وتعقيم التمور المُعدَّة للتصدير بتقنية "تك أوزون".
وتفصيلاً، حثَّ أمير المنطقة مسؤولي القطاعات الزراعية على استخدام التقنيات المتطورة، والاهتمام بإنشاء المصانع التحويلية لضبط معايير الجودة والسلامة، وذلك خلال زيارته جناح الشركة السعودية للأوزون للحلول البيئية والصحية في مهرجان التمور ببريدة الذي انطلق مساء أمس الخميس، ويستمر على مدار 30 يومًا.
واستقبل المدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون سامي العكوز أمير القصيم لدى وصوله إلى جناح الشركة داخل معرض المهرجان، وأطلع أمير المنطقة على التقنيات المتعددة التي تستخدم في عمليات التعقيم والتطهير في بعض مصانع التمور بالمنطقة، وبعض العينات الجاهزة للتصدير بعد تعقيمها من مصنع تمور القصيم نحو الأسواق الخارجية.
وقدَّم "العكوز" شرحًا حول فوائد استخدام التقنية الحديثة في تعزيز وجود المنتج السعودي عالميًّا، خاصة بعد إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، وتفعيل مهامه؛ إذ لمسنا تغيرًا كبيرًا في أهمية رفع مستوى الجودة، وتعزيز ودعم دور القطاعات الوطنية الخاصة لمزيد من التميز الوطني.
وعبَّر أمير منطقة القصيم عن إعجابه بما شاهده من تقنيات "تك أوزون"، وحث مصانع التمور على تطبيق هذه التقنية الحديثة المتطور التي ترفع من جودة التمور لغرض تصديرها الخارجي والمحلي، ودعا جميع مسؤولي القطاعات الزراعية إلى الاهتمام بفكرة المصانع التحويلية لضبط معايير الجودة والسلامة بشكل مميز.
وشاركت الشركة السعودية للأوزون والحلول البيئية والصحية بمهرجان التمور ببريده المقام على مدار شهر كامل تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وفي حضور مسؤولي المنطقة، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المدير التنفيذي للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.
واطلع الحاضرون على تقنيات تك أوزون لتعقيم وتطهير التمور بالمصانع التحويلية، وعملية التبخير والتجهيز والتعبئة والتعقيم قبل التصدير لرفع مستوى الجودة، والمحافظة على التمور بتعقيم صديق للبيئة، وبدون مواد كيميائية، تؤثر على التمور.
وثمَّن "العكوز" الدعم الكبير من أمير القصيم بزيارة جناح الشركة، والتعرف على أهدافها وخططها الطموحة ضمن رؤية سعودية 2030.
وأكد أن الشركة تعمل بمجال التعقيم، بشراكة وإشراف المركز الوطني للنخيل والتمور منذ سنوات، وبدأت تطبيق التقنية في مصانع تمور بالأحساء والمدينة المنورة والقصيم، وحققت نتائج وبروتوكولات؛ ما جعل القطاعات المختصة تضع على الشركة مسؤولية تنفيذ العديد من المشاريع للمصانع لرفع مستوى الجودة والتصدير.
ولفت إلى أن التميز الذي حققته الشركة جاء نتيجة الشراكة الناجحة بين القطاعَيْن العام والخاص لتحقيق مرتكزات رؤية الوطن، بقيادة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودعم وزيرَي الزراعة والبيئة؛ إذ ساهمت الشراكة في تطوير قطاعات عديدة، منها الزراعية التي تُوجت بتقليل المواد الكيميائية، واستبدالها بتقنيات حديثة صديقة للبيئة وصحة الإنسان.
وشدَّد على أن السعودية للأوزون تعتمد الكفاءة شعارًا رئيسيًّا لكل مشاريعها ومبادراتها.. إذ تعتمد على مجموعة من أمهر وأكفأ المهندسين السعوديين الذين يشرفون على عمليات تركيب وتشغيل المشاريع عبر أفضل تقنيات الأوزون، ويشمل ذلك المتابعة والتأكد من تحقيق أعلى درجات النجاح مع المكاتب الاستشارية العالمية. وشدَّد على أن هناك منظومة وطنية رائعة، يشهدها مشروع تقنية O3 في مصانع هيئة الري والصرف لتعقيم التمور بالأوزون بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تُمثل أنموذجًا رائعًا للانسجام والتكامل بين القطاعَين العام والخاص والكفاءات المميزة من أبناء الوطن.