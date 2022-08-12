أمير القصيم يطلع على عملية تعقيم التمور بتقنية "تك أوزون" في مهرجان بريدة

وشدَّد على أن السعودية للأوزون تعتمد الكفاءة شعارًا رئيسيًّا لكل مشاريعها ومبادراتها.. إذ تعتمد على مجموعة من أمهر وأكفأ المهندسين السعوديين الذين يشرفون على عمليات تركيب وتشغيل المشاريع عبر أفضل تقنيات الأوزون، ويشمل ذلك المتابعة والتأكد من تحقيق أعلى درجات النجاح مع المكاتب الاستشارية العالمية. وشدَّد على أن هناك منظومة وطنية رائعة، يشهدها مشروع تقنية O3 في مصانع هيئة الري والصرف لتعقيم التمور بالأوزون بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تُمثل أنموذجًا رائعًا للانسجام والتكامل بين القطاعَين العام والخاص والكفاءات المميزة من أبناء الوطن.