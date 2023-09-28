"الجلاجل" يرأس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويطَّلع على المشاريع النوعية

وثمَّن المجلس فتح الهيئة قنوات التواصل مع أعضائها من خلال استبانة الممارس الصحي، الذي شهد مشاركة أكثر من 50 ألف ممارسٍ صحيٍّ من مختلف التخصصات لإبداء مقترحاتهم حيال تجويد أعمال الهيئة لتعزيز دورها في تطوير الأداء المهني، الذي تُرجم إلى مشاريع ومبادراتٍ تنفيذيةٍ أسهمت في تسهيل رحلة تسجيل وتصنيف الممارس الصحي، وعززت من التكامل والتواؤم مع القطاعات، وكان من أبرزها إطلاق خدمة تجديد التسجيل المهني التلقائي، التي استفاد منها 15 ألف ممارسٍ صحيٍّ حتى الآن، واختصرت من خلالها الهيئة إجراءات تجديد التسجيل من خمسة أيام إلى 30 ثانية في حال اكتمال متطلبات الربط التقني مع أنظمة الموارد البشرية في المنشأة، إلى جانب استكمال إصدار "بطاقات وصف التخصصات الصحية" والتي تهدف إلى حصر كل المتطلبات والأوصاف والمعايير للتخصصات الصحية، مما سيسهم في تسهيل رسم المسارات المهنية للممارسين الصحيين، إضافة لإطلاق منتج "شهادة الكفاية المهنية"، والتي تضمن انعكاس البرامج المهنية المتخصصة في سجل الممارس، ما سيحفّز من تطوير أداء البرامج التدريبية المتخصصة ويثري من الجوانب المعرفية والعملية للممارسين الصحيين ويساعد جهات التوظيف على إسناد المهام ومنح الامتيازات للممارسين الصحيين.