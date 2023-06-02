خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رينكيفيتش بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية لاتفيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد إدغارز رينكيفيتش، بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية لاتفيا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة للرئيس إدغارز رينكيفيتش.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.