نصائح من الهلال الأحمر لضيوف الرحمن للتعامل مع حالات انخفاض السكر

ولفتت الهيئة في معلومات توعوية لها، إلى ضرورة تناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات للمحافظة على مستوى السكر؛ مشيرة إلى أنه في حال شعر الحاج باستمرار هذه الأعراض بعد تناوله لهذه الوجبة؛ فعليه تناول ملعقتيْ عسل أو عصير محلى، وقياس مستوى سكر الدم بعد مرور 15 دقيقة.