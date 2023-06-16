اقتصادية تنافسية.. "أبعاد استراتيجية جامعة الملك خالد 2030" يؤطرها "الحديثي"

وحول المميزات التنافسية التي حرصت وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي على تحقيقها من خلال استراتيجية الجامعة 2030، أبان "الحديثي" أن الوكالة تعمل ضمن منظومة الجامعة على تحقيق طموحات ورغبات المستفيدين منها، إلى جانب تعزيز دور ومكانة الجامعة بين الجامعات السعودية، وذلك من خلال توسعة نطاق البرامج التدريبية، والتعليمية، والبحثية، والاستشارية؛ من أجل تعزيز مهارات المجتمع وتمكينه، بالإضافة إلى تحفيز الشراكات المجتمعية والأعمال التطوعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومبادرات هيئة تطوير منطقة عسير ذات الصلة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتنمية الاستثمارات، وحوكمة العمليات والإجراءات المالية.