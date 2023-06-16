اقتصادية تنافسية.. "أبعاد استراتيجية جامعة الملك خالد 2030" يؤطرها "الحديثي"

أكد وكيل جامعة الملك خالد للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي أن إطلاق استراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، سيسهم في رسم خارطة طريق لبلوغ التميز والريادة العالمية، بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، بما فيها استراتيجية تطوير منطقة عسير التي تشكّل أحد مخرجات رؤية المملكة 2030.
وأوضح "الحديثي" أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية مُتميزة وإنتاج بحثي نوعي، من خلال تهيئة وتطوير وتحفيز البيئة العلمية، وحوكمة نُظُمها الإدارية، إلى جانب توفير تقنيات متقدمة، تسهم في تحقيق موارد مستدامة، وشراكات فاعلة، وتحقق مخرجات تنافسية تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية وما حظيت به من رعاية واهتمام من قبل أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحضور ودعم من وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، يؤكد أهمية الاستراتيجية وبُعدها المعرفي والاقتصادي، إلى جانب ما تتضمنه من إعادة هيكلة الكليات الجامعية وربطها بسوق العمل ومتطلباته، والتركيز على إثراء المعرفة لدى الطلاب، وتفعيل المبادرات والشراكات والتوسع فيها داخليًّا وخارجيًّا.
وحول المميزات التنافسية التي حرصت وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي على تحقيقها من خلال استراتيجية الجامعة 2030، أبان "الحديثي" أن الوكالة تعمل ضمن منظومة الجامعة على تحقيق طموحات ورغبات المستفيدين منها، إلى جانب تعزيز دور ومكانة الجامعة بين الجامعات السعودية، وذلك من خلال توسعة نطاق البرامج التدريبية، والتعليمية، والبحثية، والاستشارية؛ من أجل تعزيز مهارات المجتمع وتمكينه، بالإضافة إلى تحفيز الشراكات المجتمعية والأعمال التطوعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومبادرات هيئة تطوير منطقة عسير ذات الصلة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتنمية الاستثمارات، وحوكمة العمليات والإجراءات المالية.