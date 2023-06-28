حجاج برنامج ضيوف الملك يصلون إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق

وصل حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، البالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجّةً من 92 دولة حول العالم، إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق؛ اقتداءً بهدي الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، تحفّهم عناية المولى -عز وجل- ثم الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- التي وفّرت لهم الإمكانات الآلية والبشرية كاملة، ما يسّر -ولله الحمد- لهم الوقوف على صعيد عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة بيسر وسهولة.