تبدأ غداً وتستمر للسبت.. "الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة ويكشف تفاصيلها

وأضاف: ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق "المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وتبوك"، على أن يمتد تأثيرها من الخميس إلى السبت لتشمل "حائل، الحدود الشمالية، الجوف، والشرقية".