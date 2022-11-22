تبدأ غداً وتستمر للسبت.. "الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة جديدة ويكشف تفاصيلها

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، خلال الفترة من غد الأربعاء حتى يوم السبت المقبل.
وقال "الأرصاد": تتهيأّ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق مصحوبة بـ"تساقط البَرَد وتيارات هابطة نشطة السرعة مع أتربة مثارة وتدنٍ في الرؤية الأفقية".
وأضاف: ستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق "المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، وتبوك"، على أن يمتد تأثيرها من الخميس إلى السبت لتشمل "حائل، الحدود الشمالية، الجوف، والشرقية".
وأردف "الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار متوسطة يومَي الأربعاء والخميس على تبوك تشمل "تبوك والوجه وضباء وحقل ونيوم شرما"، ويمتد تأثيرها من الخميس إلى السبت لتشمل القصيم "بريدة وعنيزة والرس" ومعظم محافظات المنطقة.
وتابع: لا يُستبعد أن تتكوٍّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على "مكة المكرّمة، عسير، جازان، الباحة، الرياض".