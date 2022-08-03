مهرجان بريدة للتمور.. البائعون يتعلمون أساليب البيع والتسويق للدخول في التجارة

يُشار إلى أن إدارة المهرجان تساعد الشباب على التجارة من خلال عملية البيع والشراء، وتدريبهم وتثقيفهم ومساعدتهم للبحث عن فرص العمل التي تعنى بالتمور، في ظل إيجاد خيمة للبيع بالتجزئة وسط المهرجان يمارس من خلالها الشباب عملية البيع والشراء، ودعم وتشجيع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لكل ما من شأنه دعم وتشجيع شباب وفتيات المنطقة على الأصعدة كافة.