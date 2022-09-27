الرياض تحتضن "خطوة 2022" في نسخته الـ8

يأتي معرض خطوة 2022 الذي تقوده شركة "جلو وورك" بالشراكة الاستراتيجية مع "ثري دوتس" ليقدم محتوى فريداً، يتمثل في مئات أوراق وورش العمل التي قدمها عشرات المتحدثين من مختلف دول العالم خلال الأعوام السبعة الماضية، كما يضم هذا العام نخبة من المتحدثين ورواد الأعمال السعوديين والعالميين، الذين يناقشون مختلف تحديات قطاع التوظيف ومستقبله وتأثره سلباً أو إيجاباً بالذكاء الاصطناعي، وآليات استقطاب الكوادر النوعية، وغيرها من الموضوعات الأكثر محورية في القطاع.