الرياض تحتضن "خطوة 2022" في نسخته الـ8

تشهد العاصمة الرياض غداً، إطلاق النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف 2022 الذي يعد واحداً من أكبر معارض التوظيف محلياً وإقليمياً.
ويسدل المعرض الستار على نسخته الثامنة، التي تفتح أبوابها على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة محلية وعالمية، تمثل تجمعاً فريداً يعد الأول من نوعه.
وتعزيزاً لثقافة العمل للجميع، وبعد أن قدم "خطوة" آلاف الخطوات لمختلف السعوديات اللاتي انطلقن من خلاله لسوق العمل على مدى 7 أعوام مضت، يفتح المعرض أبوابه لأول مرة لبنات وأبناء هذا الوطن جميعاً، ليرحب بمختلف الطاقات البشرية والكوادر السعودية.
ويأتي معرض ومؤتمر خطوة للتوظيف كواحد من أهم المعارض الوطنية، التي استطاعت خلق أكثر من 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة لاستقباله قرابة 200 ألف باحثة عن العمل، وتدريب وتهيئة أكثر من 10 آلاف سيدة لسوق العمل.
ويقدم المعرض هذا العام أحدث الحلول الرقمية، التي تعمل على تحويل رحلة البحث عن عمل إلى رحلة أكثر متعة، كما يتيح المعرض لمختلف زواره الاطلاع على عدد من التخصصات المستقبلية النوعية، التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل السعودي في مختلف القطاعات الواعدة.
يأتي معرض خطوة 2022 الذي تقوده شركة "جلو وورك" بالشراكة الاستراتيجية مع "ثري دوتس" ليقدم محتوى فريداً، يتمثل في مئات أوراق وورش العمل التي قدمها عشرات المتحدثين من مختلف دول العالم خلال الأعوام السبعة الماضية، كما يضم هذا العام نخبة من المتحدثين ورواد الأعمال السعوديين والعالميين، الذين يناقشون مختلف تحديات قطاع التوظيف ومستقبله وتأثره سلباً أو إيجاباً بالذكاء الاصطناعي، وآليات استقطاب الكوادر النوعية، وغيرها من الموضوعات الأكثر محورية في القطاع.
بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية والإرشادية المباشرة، وجلسات الاستماع التي تطلق العنان لمستقبل المتقدمين، وتضعهم على أولى خطوات الطموح.