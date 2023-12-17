السودة الأدنى.. مكة المكرّمة وجدة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة 3 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع وجازان 32 درجة، والقنفذة والوجه 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 3 درجات، وكل من: أبها ورفحاء والمجمعة 6 درجات، وكل من: الرياض وحائل والباحة وعرعر وطريف والطائف والقريات 7 درجات، وتبوك وسكاكا ونجران والدوادمي والصمان والتنهات وشرورة وحفر الباطن والدهناء 8 درجات.
وسجّلت الدمام ورفحاء والقريات وعرعر أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.