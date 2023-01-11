"هلال تبوك" يرفع جاهزيتها استعدادًا للتقلبات الجوية ويضيف ٢٧ فرقة إسعافية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته، وذلك استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادرة من الجهات المختصة والتي تبدأ من يوم غدٍ الخميس.
وتفصيلاً، أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة إلى (٢٧) فرقة إسعافية وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - خصوصًا عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، و إفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.