بمبلغٍ تجاوز 23 مليون ريال.. "تعليم الرياض" يستغني عن 71 مبنى مدرسيًّا مستأجرًا و16 إداريًّا

يذكر أن إدارة تعليم الرياض قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في رفع الجودة وكفاءة الأداء، وتحقيق المرونة والفاعلية، وتفويض الصلاحيات واتخاذ القرارات لخدمة فئات المستفيدين كافة؛ حيث أكملت بنجاح خطة أعمال إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم، والتي نتج عنها توزيع مكاتب التعليم جغرافيًّا من "29" مكتبًا ووحدة إشرافية إلى "15" مكتبًا تعليميًّا، كما عملت على إعادة تدوير المشرفين وتمكين "57" من الكفاءات الإشرافية على مستوى الإدارة المركزية للعمل بمكاتب التعليم للقرب من الميدان التعليمي والقيام بعمليات الدعم والمساندة للعملية التعليمية بالمدارس.