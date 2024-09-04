منتدى الأسرة 2024 يختتم أعمال دورته السابعة في الرياض

واختتم المنتدى بحضور أكثر من 1200 زائر وزائرة للمعرض، وأكثر من 61 ألفًا تابعوا فعالياته، كما قدم أكثر من 350 جلسة إرشاد أسري مجانية عبر المعرض المصاحب، الذي شاركت فيه 18 جهة مرخصة ومتخصصة في الإرشاد الأسري، شملت مجالات الاستشارات الاجتماعية والأسرية والزوجية، إلى جانب الاضطرابات السلوكية والنفسية، وتأهيل المقبلين على الزواج.