عدسة "سبق".. لقطات جوية مذهلة لفوهة بركان البيضاء وجبل القِدر البركاني بخيبر

التقطت عدسة "سبق" صورًا جوية لفوهة بركان البيضاء ولجبل القِدر البركاني، الذي صُنف ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية "IUGS" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أثناء زيارة لمخيم بركان خيبر الذي عملت على إنشائه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتجربة التخييم بين الصخور البركانية في حرة خيبر، التي تجمع عددًا من البراكين الخامدة منذ آلاف السنين.