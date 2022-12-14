عدسة "سبق".. لقطات جوية مذهلة لفوهة بركان البيضاء وجبل القِدر البركاني بخيبر

التقطت عدسة "سبق" صورًا جوية لفوهة بركان البيضاء ولجبل القِدر البركاني، الذي صُنف ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية "IUGS" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أثناء زيارة لمخيم بركان خيبر الذي عملت على إنشائه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتجربة التخييم بين الصخور البركانية في حرة خيبر، التي تجمع عددًا من البراكين الخامدة منذ آلاف السنين.
وعَمِلَ على مشروع المخيم الذي صُمم ليتناسب مع التضاريس المحيطة به، كوادر سعودية مؤهلة، وتشمل برامج المخيم: جولات استكشافية، والجلوس في ضوء الحطب، والشواء، وممارسة رياضة المشي وتسلق الجبال البركانية مع توفير كل متطلبات الأمن والسلامة.
بدوره قال مشرف المشروع المهندس فيصل القرني: يقدم مخيم بركان خيبر تجربة ترفيهية مختلفة وفريدة من نوعها؛ كونه مخيمًا يقع وسط أكبر الحرات البركانية في المملكة؛ الأمر الذي جعله محطّ أنظار عشاق المغامرة والمستكشفين، والباحثين، والهواة، والمتنزهين على مستوى العالم.
وبيّن "القرني"، أن مشروع مخيم بركان خيبر أصبح متاحًا للجميع، ويمكنهم تحديد الأيام والتواريخ، والحجز الإلكتروني؛ متمنيًا للجميع قضاء أوقات سعيدة مليئة بالمتعة والفائدة.