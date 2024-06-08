في طريقهم إلى مكة ترافقهم الخدمات.. توافد كثيف للحجاج بـ"ميقات ذي الحليفة"

يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، توافد أعداد كثيفة من الحجاج من مختلف الجنسيات، استعدادًا للمغادرة إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، ترافقهم خدمات إرشادية وأمنية وصحية متكاملة للعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.