محليات

في طريقهم إلى مكة ترافقهم الخدمات.. توافد كثيف للحجاج بـ"ميقات ذي الحليفة"

"تحفهم الطمأنينة وقد تهيأوا بلباس الإحرام في إحدى محطات رحلتهم الإيمانية"
الحجاج يؤدون الصلاة بميقات ذي الحليفة في المدينة المنورة
الحجاج يؤدون الصلاة بميقات ذي الحليفة في المدينة المنورة

يشهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، توافد أعداد كثيفة من الحجاج من مختلف الجنسيات، استعدادًا للمغادرة إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، ترافقهم خدمات إرشادية وأمنية وصحية متكاملة للعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وتوالت مشاهد للحجاج داخل مسجد ميقات ذي الحليفة، تحفهم السكينة والطمأنينة، وقد تهيأوا بلباس الإحرام في إحدى محطات رحلتهم الإيمانية، قبل الشروع بأداء طواف القدوم ومباشرة مناسك الحج.

وتشهد الأيام المقبلة ذروة أعمال تفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

المدينة المنورة
المشاعر المقدسة
المسجد الحرام
مكة المكرمة
فريضة الحج
ميقات ذي الحليفة
حجاج بيت الله الحرام
موسم حج 1445هـ

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org