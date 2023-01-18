لتطوير الإنتاج.. الرياض تشهد انطلاقة ملتقى مزارع الصقور السعودية

وبيّن الحميداني أن العمل على الإنتاج المحلي يعد عنصرًا مهمًّا وفاعلًا نحو الاستدامة، يهدف لأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال إنتاج الصقور، مفيدًا بأن النادي وضع هذا الأمر في مقدمة اهتماماته؛ لأجل ذلك تم وضع أشواط خاصة للإنتاج المحلي في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، سواء في الملواح أو المزاين؛ لإيماننا أن ذلك يعطي رسالة واضحة مفادها دعم ومساندة المنتجين المحليين لضمان استمرارهم وتألُّقهم.