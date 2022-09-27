"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية ومكة والباحة وعسير ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية تتحوّل تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.