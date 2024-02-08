مجموعة stc وشركة iBASIS توقعان مذكرة تفاهم لتطوير خدمات إنترنت الأشياء بالمنطقة

كما ستسمح هذه الشراكة للمجموعة بتعزيز أثرها في دفع عجلة التحول الرقمي، حيث تساهم في تطوير حلول مبتكرة تمكّن مقدمي الخدمات والمشغلين في المنطقة من تلبية متطلبات عملائهم، لاسيما في مجال صناعة وتطوير الأجهزة الذكية، كما ستساهم أيضاً في دعم تطوير حلول جديدة وتعزيز خدمات الاتصالات في مجال إنترنت الأشياء في المنطقة لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة ومواكبة تطلعاتها المستقبلية. وتضاف هذه الشراكة إلى قائمة الشراكات القيمة التي تحرص المجموعة من خلالها على تقوية علاقاتها الاستراتيجية لتعزيز الابتكار الرقمي وتهيئة عالم يرحب بخدمات إنترنت الأشياء المستقبلية.