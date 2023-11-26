"هيئة النقل" توضّح حقوق الركاب في حمل الأمتعة بجميع وسائل النقل

وأكدت أن قسيمة تسجيل الأمتعة تعتبر دليلًا وافيًا على شروط نقلها، وفي حال عدم المطالبة بالأمتعة خلال 30 يومًا يتم تسليمها للجهات المعنية، والتأكد من توافر تفاصيل اسم الراكب وعنوانه ومكان وصوله على ملصق الأمتعة؛ فيما يتم الاحتفاظ بالمواد القابلة للتلف لمدة أقصاها 24 ساعة ومن ثم التخلص منها وإثبات ذلك في السجلات.